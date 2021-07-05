İş yerinde korkutan yangın
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İş yerinde korkutan yangın

İş yerinde korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden olurken 1 kişi dumanlardan zehirlendi.

Adıyaman'da, bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden olurken 1 kişi dumanlardan zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Kapcami mahallesi Harıkçı Caddesi üzerinde bulunan Besri Özdemir'e ait iş yerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine verirken bir yandan da alevlere müdahale etti. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahale esnasında dumandan zehirlenen Mehmet Sitil'e ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İş yerinde korkutan yangın
İş yerinde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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