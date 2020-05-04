İş yerinde kilitli kalan yavru kediler kurtarıldı
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İş yerinde kilitli kalan yavru kediler kurtarıldı

İş yerinde kilitli kalan yavru kediler kurtarıldı
04.05.2020 12:54 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:54

BURSA'da bir iş yerinde kilitli kalan yavru kediler kurtarıldı.

BURSA'da bir iş yerinde kilitli kalan yavru kediler kurtarıldı. Süt ve mama verilen yavru kediler, anneleriyle birlikte veterinere götürüldü.

Merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde bekleyen kediyi görenler, içeriden gelen yavru kedi seslerini duyunca itfaiyeye haber verdi. Gelen Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri, iş yeri sahibine ulaştı. Gelen iş yeri sahibi ile birlikte içeri giren zabıta ekipleri, 3 yavru kedi ile karşılaştı. Süt ile mamayla beslenen kediler, anneleriyle birlikte kontrollerinin yapılması için Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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