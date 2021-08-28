İş yerinde kafasına demir düşen genç 3 ay sonra öldü
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İş yerinde kafasına demir düşen genç 3 ay sonra öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İş yerinde kafasına demir düşen genç 3 ay sonra öldü İş kazasında ağır yaralanan genç, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te, yaklaşık 3 ay önce çalıştığı iş yerinde kafasına demir parçası düştükten sonra ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı özel hastanede 3 ay sonra...

İş yerinde kafasına demir düşen genç 3 ay sonra öldü

İş kazasında ağır yaralanan genç, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, yaklaşık 3 ay önce çalıştığı iş yerinde kafasına demir parçası düştükten sonra ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı özel hastanede 3 ay sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası iş yerinin ihmali olduğu iddiaları üzerine durulurken, geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, yaklaşık 3 ay önce Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve kaynak makineleri üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın üretim bölümünde çalışan 22 yaşındaki Mikail Mercan'ın kafasına demir parçası düştü. Kafasına yüksek bir noktadan düşen demir parçası ile ağır yaralanan genç, iş arkadaşlarının çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralandı, 3 ay dayanabildi

Hastanede yaklaşık 3 ay yaşam savaşı veren talihsiz genç, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin, Şehitkamil ilçesi kırsal Dülük Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

İhmal iddiaları

Yaklaşık 3 ay önce yaşanan olay sonrası iş yerinin ihmali olduğu iddiaları üzerine durulurken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İş yerinde kafasına demir düşen genç 3 ay sonra öldü
İş yerinde kafasına demir düşen genç 3 ay sonra öldü
İş yerinde kafasına demir düşen genç 3 ay sonra öldü
İş yerinde kafasına demir düşen genç 3 ay sonra öldü
İş yerinde kafasına demir düşen genç 3 ay sonra öldü
İş yerinde kafasına demir düşen genç 3 ay sonra öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı

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