İş yerinde kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
Antalya'da iş yerinde kaçak cinsel uyarıcı hap sattıkları iddia edilen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya'da iş yerinde kaçak cinsel uyarıcı hap sattıkları iddia edilen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yolla getirilen cinsel uyarıcı hapların, Kepez ilçesindeki bir iş yerinde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 952 cinsel uyarıcı hap ile 241 kutu sahte çay ele geçirdi.
Polis ekipleri, yabancı uyruklu F.M, M.A.M. ve M.H'yi gözaltına alındı.
Kaynak: AA