İş yerinde kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
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İş yerinde kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

Antalya'da iş yerinde kaçak cinsel uyarıcı hap sattıkları iddia edilen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

25.02.2020 20:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:48
İş yerinde kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

'da iş yerinde kaçak cinsel uyarıcı hap sattıkları iddia edilen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

İl Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yolla getirilen cinsel uyarıcı hapların, ilçesindeki bir iş yerinde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 952 cinsel uyarıcı hap ile 241 kutu sahte çay ele geçirdi.

Polis ekipleri, yabancı uyruklu F.M, M.A.M. ve M.H'yi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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