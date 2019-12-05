İş yerinde havai fişek ve patlayıcı ele geçirildi

05.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:58

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde izinsiz havai fişek ve patlayıcı sattığı belirlenen iş yerinde polis tarafından yapılan aramada, 10 kutu havai fişek ile 270 patlayıcı ve yanıcı madde ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çarşı merkezinde D.H.'ye ait iş yerinde izinsiz havai fişek ve patlayıcı satıldığını belirledi. Polis, iş yerinde yaptığı aramada 10 kutu havai fişek ile 270 patlayıcı ve yanıcı madde ele geçirdi. D.H. hakkında Türk ceza kanununun 174'üncü maddesi gereğince 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya nakletme' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA