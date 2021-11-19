İş yerinde gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi - Haberler
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İş yerinde gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
İş yerinde gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi

VAN'da, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 281 adet tıbbi ilaç ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

VAN'da, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 281 adet tıbbi ilaç ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı tıbbi ilaç olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin 281 adet gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

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