İş yerinde gümrük kaçağı 418 cep telefonu ele geçirildi
Haberler » Güncel » İş yerinde gümrük kaçağı 418 cep telefonu ele geçirildi - Haber

İş yerinde gümrük kaçağı 418 cep telefonu ele geçirildi

Adana'da iş yerine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 418 cep telefonu ele geçirildi.

20.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:57
İş yerinde gümrük kaçağı 418 cep telefonu ele geçirildi

'da iş yerine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 418 cep telefonu ele geçirildi.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'nde bir iş yerine gümrük kaçağı cep telefonu getirildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada iki kolide 418 kaçak cep telefonu buldu.

Ekiplerce bir şüpheli gözaltına alındı, iki zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İş yerinde gümrük kaçağı 418 cep telefonu ele geçirildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler