: İş yerinde gümrük kaçağı 418 cep telefonu ele geçirildi

20.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:57

Adana'da iş yerine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 418 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'nde bir iş yerine gümrük kaçağı cep telefonu getirildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada iki kolide 418 kaçak cep telefonu buldu.

Ekiplerce bir şüpheli gözaltına alındı, iki zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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