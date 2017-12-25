İş Yerinde Elleri Kelepçelenerek Darp Edildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletli 2 gaspçı, 52 yaşındaki esnafı kendi iş yerinde ellerini kelepçeleyerek çubuklarla öldüresiye dövdükten sonra cüzdanını çalarak, kayıplara karıştı.



Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi Barış Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,, bir asansör firmasının bayiliğini yapan Bekir Gümüş, akşam saatlerinde iş yerini kapatmaya çalıştığı sırada, motosiklet kasklı iki kişi, iş yerinin önüne geldi. İki şahıs ilk önce işyerinin elektrik şalterini kapattı, ardından Gümüş'ün ağzını kapatarak, ellerini kelepçeledi.



Gümüş, daha sonra iş yerinin arka tarafındaki mutfak bölümüne götürüldü ve burada kasklı iki şahıs tarafından demir çubukla feci şekilde dövüldüğü ileri sürüldü. Kimliği belirsiz iki saldırgan daha sonra Gümüş'ün cüzdanını ve cep telefonunu alıp, iş yerindeki güvenlik kamera kayıt cihazını alarak, iş yerinden kaçtı.



Vücuduna ve başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan 52 yaşındaki Gümüş, yerde sürünerek işyerinin kapısına çıkarak, komşularından yardım istedi.



Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Gümüş, gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinde parmak izi incelemesi yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çevredeki diğer işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını da inceledi.



Polis ekipleri kasklı iki saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.



İş yerinde saldırıya uğrayan Gümüş'ün hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DENİZLİ