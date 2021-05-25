İş yerinde dünyaya gelen güvercinlere dokunulmuyor

Adıyaman'da perde dükkanının rafına anne güvercinin bıraktığı 2 adet yumurtadan yavrular dünyaya geldi.

Adıyaman'da perde dükkanının rafına anne güvercinin bıraktığı 2 adet yumurtadan yavrular dünyaya geldi. İşyeri sahibi bir buçuk aydır rafa dokunmadan, yavruların kanatlanıp uçmasını bekliyor.

Yaklaşık 1,5 ay önce iş yerinin açık olan havalandırma penceresinden giren güvercin, iş yerinin ortasında bulunan rafa 2 adet yumurta bıraktı. Havluların bulunduğu rafa bırakılan yumurtaları fark eden iş yeri sahibi ve çalışanları yumurtalara hiç dokunmadı. Anne güvercin havluların bulunduğu rafın üzerine yuva yaptı.

Bir ayın sonunda yumurtalar çatlayarak yavrular dünyaya geldi. Yavru güvercinler için rafın üzerine iş yeri sahibi su ve yiyecek bıraktı.

Üç haftalık olan yavru güvercinleri iş yeri sahibi ve çalışanları tarafında rahatsız edilmiyor. Rafı yeniden düzenlemek için güvercinlerin uçması bekleniyor.

İş yeri Sahibi Abuzer Güleşen, yumurtaları 1,5 ay önce fark ettiklerini belirterek, "Yaklaşık 1,5 ay önce yumurtaları fark ettik. Anne güvercinin bıraktığı yumurtaların çatlamasını bekledik. Yumurtalar çatlayınca kuşların rahatsız olmaması için hiç karışmadık. Ara ara su ve yemek bıraktık. Yaklaşık 2-3 haftadır yavrular çıktı. Havalandırma penceresinden içeri girdiğini düşünüyoruz. Yavrular daha uçamıyorlar ama büyüdüler. Uçana kadar rahatsız etmeyeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı