İş yerinde dünyaya gelen güvercinlere dokunulmuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İş yerinde dünyaya gelen güvercinlere dokunulmuyor

İş yerinde dünyaya gelen güvercinlere dokunulmuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da perde dükkanının rafına anne güvercinin bıraktığı 2 adet yumurtadan yavrular dünyaya geldi.

Adıyaman'da perde dükkanının rafına anne güvercinin bıraktığı 2 adet yumurtadan yavrular dünyaya geldi. İşyeri sahibi bir buçuk aydır rafa dokunmadan, yavruların kanatlanıp uçmasını bekliyor.

Yaklaşık 1,5 ay önce iş yerinin açık olan havalandırma penceresinden giren güvercin, iş yerinin ortasında bulunan rafa 2 adet yumurta bıraktı. Havluların bulunduğu rafa bırakılan yumurtaları fark eden iş yeri sahibi ve çalışanları yumurtalara hiç dokunmadı. Anne güvercin havluların bulunduğu rafın üzerine yuva yaptı.

Bir ayın sonunda yumurtalar çatlayarak yavrular dünyaya geldi. Yavru güvercinler için rafın üzerine iş yeri sahibi su ve yiyecek bıraktı.

Üç haftalık olan yavru güvercinleri iş yeri sahibi ve çalışanları tarafında rahatsız edilmiyor. Rafı yeniden düzenlemek için güvercinlerin uçması bekleniyor.

İş yeri Sahibi Abuzer Güleşen, yumurtaları 1,5 ay önce fark ettiklerini belirterek, "Yaklaşık 1,5 ay önce yumurtaları fark ettik. Anne güvercinin bıraktığı yumurtaların çatlamasını bekledik. Yumurtalar çatlayınca kuşların rahatsız olmaması için hiç karışmadık. Ara ara su ve yemek bıraktık. Yaklaşık 2-3 haftadır yavrular çıktı. Havalandırma penceresinden içeri girdiğini düşünüyoruz. Yavrular daha uçamıyorlar ama büyüdüler. Uçana kadar rahatsız etmeyeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

İş yerinde dünyaya gelen güvercinlere dokunulmuyor
İş yerinde dünyaya gelen güvercinlere dokunulmuyor
İş yerinde dünyaya gelen güvercinlere dokunulmuyor
İş yerinde dünyaya gelen güvercinlere dokunulmuyor
İş yerinde dünyaya gelen güvercinlere dokunulmuyor
İş yerinde dünyaya gelen güvercinlere dokunulmuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Demet Evgar Hülya Avşar Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İş yerinde dünyaya gelen güvercinlere dokunulmuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 12:10:50. #1.14#

title