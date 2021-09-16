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İş yerinde çıkan yangını film gibi izlediler

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, 6 katlı binanın zemin katında temel gıda ve temizlik malzemelerinin bulunduğu iş yerinde yangın çıktı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, 6 katlı binanın zemin katında temel gıda ve temizlik malzemelerinin bulunduğu iş yerinde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, çevrede toplanan vatandaşlar film izler gibi yangını seyretti.

Yangın, saat 17.00 sıralarında İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi 51'inci sokakta bulunan 6 katlı binanın zemin katındaki temel gıda ve temizlik malzemelerinin bulunduğu iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İş yerinden çıkan dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, yangının olduğu binanın önüne güvenlik şeridi çektikten sonra, apartmanda bulunan vatandaşların dışarı çıkmalarını istedi. Apartman boşaltıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, iş yerinin camlarını kırarak yangına müdahale etti.

Sokakta toplanan kalabalık film izler gibi yangını izlerken, bazı esnaflar ise yangının çıktığı iş yerindeki gıda ve temizlik malzemeleri kolilerini dışarı çıkardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İş yerinde çıkan yangını film gibi izlediler

İş yerinde çıkan yangını film gibi izlediler

İş yerinde çıkan yangını film gibi izlediler

İş yerinde çıkan yangını film gibi izlediler

İş yerinde çıkan yangını film gibi izlediler
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