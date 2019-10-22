22.10.2019 17:58

İş yerinde çıkan yangına müdahale edebilmek için camı böyle kırdılar

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen iş yeri yangınında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Oral Sokak üzerinde bulunan ve elektrik ve elektronik malzemeleri satan bir iş yerinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların itfaiyeye haber vermesiyle ekipler kısa sürede yangın mahaline ulaştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kısa sürede söndürülen yangın sonrasında iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA