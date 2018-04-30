İş Yerinde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir iş yerinde elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangın korkuttu.

Edinilen Bilgiye göre, Dumlupınar mahallesi Gaziantep caddesi üzerinde bulunan doğal gaz abone merkezinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucu söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN