İş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yazı Mahallesi, Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesi üzerinde bir dükkanda gece yarısı saat 02.00 sıralarında elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı.

Çevredekilerin fark edip, haber vermesinin üzerine bölgeye Belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülürken çıkan yangında Selami Bilgili'nin işletmeciliğini yaptığı dükkanda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi. - ÇORUM