İş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu İzmir'in Karabağlar ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eski İzmir Caddesi Köstence Köprüsü yakınlarındaki lastik bakım ve satışının yapıldığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun duman nedeniyle polis ekipleri binadakileri tahliye etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA