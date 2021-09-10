İş yerinde çıkan trafo yangını korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İş yerinde çıkan trafo yangını korkuttu

İş yerinde çıkan trafo yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da bir iş yerinde meydana gelen trafo yangını korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman'da bir iş yerinde meydana gelen trafo yangını korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesinde bulunan F.L., isimli kişiye ait iş yerindeki elektrik trafosunda yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İş yerinde çıkan trafo yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Annesinin ölüm haberini alan sürücü, kontrolünü kaybedip kaza yaptı
Annesinin ölüm haberini alan sürücü, kontrolünü kaybedip kaza yaptı
Son Dakika | Annenin yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attığı anlar kamerada
Son Dakika | Annenin yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attığı anlar kamerada
Bir annenin en zor kararı! Yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attı
Bir annenin en zor kararı! Yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ersin Tatar Murat Kurum Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Defne Samyeli Kaan Yıldırım
Spor Ozan Tufan Çağdaş Atan Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İş yerinde çıkan trafo yangını korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 11:25:57. #1.15#

title