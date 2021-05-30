İş yerinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın, biber gazı sayesinde kurtuldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir iş yerinde para vermediği gerekçesiyle hemcinsi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın, saldırıdan biber gazı sayesinde yara almadan kurtuldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir iş yerinde para vermediği gerekçesiyle hemcinsi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın, saldırıdan biber gazı sayesinde yara almadan kurtuldu.

İddiaya göre, ilçe merkezinde sigorta acenteliği yapan Nurdan B'den (36), iş yerine çocuğu ile gelen Emine Ç. (47) para istedi.

İsteğine olumsuz cevap alan şüpheli, çantasında bulundurduğu bıçakla tehditler savurdu.

Çocuğun gözleri önünde devam eden tartışma kavgaya dönüştü.

Kendisine saldıran şüpheliyi biber gazı kullanarak durduran iş yeri sahibinin yardımına yakındaki esnaf yetişti.

İş yerinden dışarı çıkartılan şüpheli, diğer esnafa da bıçakla saldırdı. Zanlı, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tartışma ve kavga anları, iş yerindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhun Sigorta