ANTALYA İŞ YERİNDE ÖLÜ BULUNAN OĞLU İÇİN 'BEN SANA DOYAMADIM' DİYE FERYAT ETTİ

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün akşam eve gitmeyen Mustafa D.?nin (36) iş yerinde çekme halatıyla tavana asılı cesedi bulundu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün akşam eve gitmeyen Mustafa D.?nin (36) iş yerinde çekme halatıyla tavana asılı cesedi bulundu. Acı haberi alıp gelen Mustafa D.'nin annesi, "Ben sana doyamadım" diye gözyaşı döktü.

Manavgat Sanayi Sitesi 2042 Sokak'ta oto alım satım işi yapan evli ve 2 çocuk babası Mustafa D., dün akşam saatlerinde iş yerinden çıktı. Bir arkadaşına uğrayan Mustafa D., saat 22.00 sıralarında yeniden iş yerine döndü. Gece eve gitmeyen sabah telefonlara da cevap vermeyen Mustafa D.'yi kontrol etmek için yakınları iş yerine geldi. İçeri giren yakınları Mustafa D.'nin çekme halatı ile tavandaki çelik kirişe boynundan asılı cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından intihar ettiği değerlendirilen Mustafa D.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mustafa D.'nin sessiz ve sakin bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan akrabası, "Neden böyle bir şey yaptığını anlamıyoruz. Ailesi varlıklı ekonomik bir sebeple intihar etmiş olacağına inanmıyoruz" dedi.

Acı haberi alıp gelen Mustafa D.'nin annesi, "Ben sana doyamadım. Seni toprağa mı göndereceğim. Kuzum, yavrularını bırakıp nereye gittin" diye feryat etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı