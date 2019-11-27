İş yeri yangınında 5 kişi yaralandı
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İş yeri yangınında 5 kişi yaralandı

İstanbul Güngören'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

27.11.2019 04:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 04:32

'de iş yerinde çıkan yangına ekipleri müdahale ediyor.

Gençosman Mahallesi Çinçindere Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın en üst katında tekstil işi yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yangına müdahale eden ekipleri, iş yerinde kaldıkları öğrenilen ve dumandan etkilenen 5 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: İş yeri yangınında 5 kişi yaralandı
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