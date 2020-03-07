İş yeri yangını hasara neden oldu
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İş yeri yangını hasara neden oldu

Çanakkale'de bir iş yerinde çıkan yangın, 2 iş yeri ile 2 metruk bina ve 2 apartmanda hasara yol açtı.

07.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:12
İş yeri yangını hasara neden oldu

'de bir iş yerinde çıkan yangın, 2 iş yeri ile 2 metruk bina ve 2 apartmanda hasara yol açtı.

'nda bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan 2 boş iş yeri ile 2 metruk bina ve 2 apartmana sıçradı.

Çevredekilerin vermesi üzerine gelen Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA


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: İş yeri yangını hasara neden oldu
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