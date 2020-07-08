İş yeri yangını
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
08.07.2020 09:24 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:56
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Pelitli köyünde Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde bir hurdacı dükkanının geri dönüşüm ayrıştırma alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın başka iş yerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA