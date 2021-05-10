İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı
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İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı

İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da Salih Aykut isimli çay ocağı ve tarihi konak işletmecisi yeni kiraladığı iş yerine taşınmadan önce hayatının şokunu yaşadı.

Erzurum'da Salih Aykut isimli çay ocağı ve tarihi konak işletmecisi yeni kiraladığı iş yerine taşınmadan önce hayatının şokunu yaşadı. Sabah erken saatlerde eski iş yerine giden Aykut, çay ocağının soyularak yakıldığını işlettiği tarihi konağın içerisinde ise kazılmadık bir yerin kalmadığını gördü.

Olay Erzurum'un Merkez Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi Taşambarlar Sokak'ta bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Tarihi Çifte Minareli Medresenin hemen yanında bulunan Salih Aykut'a ait Huma Kuşu isimli çay ocağı ve işletmenin yanında ki tarihi konakta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında çay ocağının tavan kısmı kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri ise yangının ardından iş yeri sahibi Salih Aykut'a bilgi verdi. Olay yerine gelen Aykut ise hayatının şokunu yaşadı. İş yeri yanıyor diye olay yerine gelen Aykut içeride ki eşyalarının çalındığını tarihi konakta ise bir gecede kazılmadık yer kalmadığını gördü.

İş yerinin kamulaştırılmasından dolayı yeni bir dükkan tutan Aykut 1 gün sonra taşıyacağı iş yerini böyle görünce şaşkınlığını ve üzüntüsünü gizleyemedi.

Aykut, yangın diye geldiğini fakat daha farklı bir olayla karşılaştığını ifade ederek, "Sabah polisler iş yerinizde yangın çıktı gelin diye aradılar. Geldiğimde yangın sönmüştü. İtfaiye ekipleri kapının zorlanarak açıldığını söyledi. Daha sonra kontrol edince televizyonumuzu çalmışlar, tarihi pikaplarımız ve taş plaklarımız vardı onları çalmışlar. Aynı zamanda semaverler vardı onları çalmışlar ve sonrasında kundaklamışlar. Bizim hemen içeride bir kapımız var oradan tarihi konağa geçiliyor. Orada da defineciler daha önceden sanırım kazı yapmışlar" dedi.

"İkinci kez soydular"

İş yerinin daha önce yine soyulduğunu kaydeden Aykut, "Daha önce burayı yine soydular. Pandemide bizler kapalıyken hırsızlara gün doğdu. Daha önce soyulduğunda kundaklama yoktu. Yine televizyonu soymuşlardı. Semaverleri ve bakır malzemeleri çaldılar. Onlar bulundu ama eşyalarımızın çoğu geri gelmedi." şeklinde konuştu.

"Normalde 1-2 gün içerisinde taşınacaktık"

Normalde birkaç gün içerisinde iş yerini taşıyacaklarını vurgulayan Aykut, "Bu bina kamulaştırıldı. Belediye bize bu ayın ortalarına kadar süre vermişti. Diğer dükkanımızın tadilatı yeni bitti. Biz normalde bugün yarın taşıyacaktık. Fakat sabah böyle bir kötü haberle karşılaştık" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı
İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı
İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı
İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı
İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı
İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı
İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı
İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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