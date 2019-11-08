İş yeri ve garajdan toplam 11 bin 850 TL çalan şüpheli yakalandı

İş yeri ve garajdan toplam 11 bin 850 TL çalan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 1 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

08.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:33
İş yeri ve garajdan toplam 11 bin 850 TL çalan şüpheli yakalandı

'de, çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 1 şüpheli ekipleri tarafından yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince, 29 Ekim Salı günü Hacıalibey Mahallesinde S.Ö.'ye ait garajda ve 3 Kasım Pazar günü Cumhuriye Mahallesinde bulunan bir cafede meydana gelen toplam 11 bin 850 TL'lik hırsızlık olayları ile çalışma başlatmıştı. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisi olarak tespit edilen B.A., 7 Kasım Perşembe günü yakalandı.


Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.


Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.