İş yeri sahibinin gözü önünde 11 bin liralık telefonu kapıp kaçtı

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - BAHÇELİEVLER'de telefon dükkanına müşteri gibi giren kişi, iş yeri sahibinin gözü önünde tezgahtaki 11 bin liralık telefonu kapıp kaçtı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Ekim Pazar günü Bahçelievler'deki bir telefoncu dükkanında meydana geldi. Müşteri gibi içeri giren bir kişi, piyasa değeri 11 bin lira olan telefon modelini almak istediğini söyledi. İş yeri sahibi de içinde telefon olan kutuyu tezgaha koyup işlem yapmak için bilgisayarın başına doğru geçti. Bu sırada dükkan sahibini lafa tutan kişi, çevresini son kez kontrol ettikten sonra tezgahın üzerindeki telefon kutusunu alıp koşarak dükkandan kaçtı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan dükkan sahibi daha sonra şüphelinin arkasından dışarı çıktı. Yaşanan bu anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.