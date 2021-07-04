İş yeri sahibi alacak verecek meselesi yüzünden ortağını bıçakladı
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İş yeri sahibi alacak verecek meselesi yüzünden ortağını bıçakladı

İş yeri sahibi alacak verecek meselesi yüzünden ortağını bıçakladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İş yeri sahibi alacak verecek meselesi yüzünden ortağını bıçakladı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yeri sahibi, alacak verecek konusu yüzünden tartıştığı ortağını bıçakla yaraladı.

İş yeri sahibi alacak verecek meselesi yüzünden ortağını bıçakladı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yeri sahibi, alacak verecek konusu yüzünden tartıştığı ortağını bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bir iş yerinde meydana gelen olayda, iş yeri ortakları olan M.T. ve S.B. arasında iddiaya göre alacak verecek konusundan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile S.B. eline geçirdiği bıçakla ortağı M.T.'yi yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ortaklar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan

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