İş yeri önündeki 2 metrelik yılanı belediye ekibi yakaladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İş yeri önündeki 2 metrelik yılanı belediye ekibi yakaladı

BURSA'nın İznik ilçesinde bir iş yerinin önünde kıvrılmış vaziyette görülen yılan, görevliler tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

İş yeri önündeki 2 metrelik yılanı belediye ekibi yakaladı
18.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:08

 

BURSA'nın İznik ilçesinde bir iş yerinin önünde kıvrılmış vaziyette görülen yılan, görevliler tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

İznik ilçesinde ambalaj malzemeleri satan İsa Demirci'nin iş yerinin önünde kıvrılmış vaziyetteki yılanı gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı kürek yardımıyla yakalayarak doğaya saldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti Haber
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek Haber
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
'Atatürk'ü çok seviyorum' diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
"Atatürk'ü çok seviyorum" diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Türkan Şoray Serdar Ortaç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kaza Antalya Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: İş yeri önündeki 2 metrelik yılanı belediye ekibi yakaladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 14:08:46. #1.15#
title