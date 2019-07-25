İş yeri önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

Adana'da çay ocağı işletmecisi, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis zanlıları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede çay ocağı işletmeciliği yapan İzzettin Şeker sabah iş yerini açtı. İşlerini bitirdikten sonra iş yerinin ön tarafına oturan Şeker'e saat 10.00 sıralarında plakası çamurla kapatılmış bir otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Vurulan Şeker yere düşerken, saldırganlar otomobille kaçtı. Çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şeker'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek mahalleyi abluka altına aldı. Polis çevredeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler ışığında belirlenen otomobil ve içindeki 4 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen İzzettin Şeker'in yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Şeker'in cenazesi otopsi için Adli Kıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis saldırıyı gerçekleştirdikten sonra otomobille kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA