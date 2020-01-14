İş yeri önünde deve kesip esnafla kavga eden Iraklı kasap özür diledi

14.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:54

ŞANLIURFA'da işyeri önünde 500 kiloluk deve kesen, daha sonra da gittiği hayvan pazarında esnafla tekme tokat kavga eden Irak uyruklu Yasir Nasır, pişman olduğunu bildirerek, özür diledi.

Irak uyruklu kasap Yasir Nasır, 3 Ocak günü iş yerinin önünde deve kesti. Devenin can çekişirken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepki çeken görüntüler üzerine iş yeri mühürlendi. Kasap Nasır, önceki gün de Eyyübiye Mahallesi'ndeki hayvan pazarında esnafla kavga etti. İddiaya göre Iraklı kasap, hayvan pazarında bir besiciyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavganın ardından esnaf, Iraklı kasabı kovalayarak pazardan çıkardı.

Kaynak: DHA