İş yeri kurşunlama olayının faili yakalandı
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İş yeri kurşunlama olayının faili yakalandı

Malatya'da iki ayrı işyerine silahla saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı.

06.12.2019 22:19 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:24
İş yeri kurşunlama olayının faili yakalandı

'da iki ayrı işyerine silahla saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre; kent merkezinde iki ayrı iş yerine silahla saldırı düzenleyen ve Yamaç Mahallesi'ndeki bir okulda tehdit olayına karıştığı tespit edilen E.Ö. (25), polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.


E.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan uygulamalarda 2 adet silah ele geçirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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