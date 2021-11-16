İş Yeri İhale İlanı
Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz; işyeri vasıflı işyerinin 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile 06/12/2021 Pazartesi günü, saat 10: 00'da Belediye Meclis ve Encümen toplantı salonunda 2 (İKİ) Yıl 31/12/2023 tarihine kadar, 2886 sayılı Devlet...
Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz; işyeri vasıflı işyerinin 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile 06/12/2021 Pazartesi günü, saat 10: 00'da Belediye Meclis ve Encümen toplantı salonunda 2 (İKİ) Yıl 31/12/2023 tarihine kadar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile kiraya verilecektir.
S. No
Mahallesi
Ada
Parsel
Bağımsız Bölüm no
Alanı m²
Cinsi
Muahammen Bedel
İhale saati
Geçici Teminat Tutarı
1
Bahşi
42
5
20
19, 86
İş Yeri
400, 00 TL
10: 00
288, 00 TL
2
Bahşi
42
5
21
19, 86
İş Yeri
350, 00 TL
10: 15
252, 00 TL
3
Bahşi
42
5
22
17, 85
İş Yeri
400, 00 TL
10: 30
288, 00 TL
4
Bahşi
42
5
23
17, 85
İş Yeri
350, 00 TL
10: 45
252, 00 TL
5
Bahşi
42
5
24
17, 85
İş Yeri
400, 00 TL
11: 00
288, 00 TL
6
Bahşi
42
5
25
17, 85
İş Yeri
350, 00 TL
11: 15
252, 00 TL
7
Bahşi
42
5
26
17, 85
İş Yeri
400, 00 TL
11: 30
288, 00 TL
8
Bahşi
42
5
27
17, 85
İş Yeri
350, 00 TL
11: 45
252, 00 TL
9
Bahşi
29
15
5/A
13, 32
İş Yeri
350, 00 TL
13: 15
252, 00 TL
10
Bahşi
31
4
3/G
16, 44
İş Yeri
250, 00 TL
13: 30
180, 00 TL
11
Bahşi
31
5
3/E
14, 94
İş Yeri
250, 00 TL
13: 45
180, 00 TL
12
Bahşi
31
7
3/A
13, 01
İş Yeri
250, 00 TL
14: 00
180, 00 TL
13
Bahşi
31
8
3/1A
11, 96
İş Yeri
250, 00 TL
14: 15
180, 00 TL
14
Bahşi
32
15
6/A
19, 86
İş Yeri
250, 00 TL
14: 30
180, 00 TL
15
Bahşi
32
16
6/C
22, 42
İş Yeri
250, 00 TL
14: 45
180, 00 TL
16
Bahşi
32
20
6/M
18, 23
İş Yeri
250, 00 TL
15: 00
180, 00 TL
17
Bahşi
32
21
6/G
19, 22
İş Yeri
250, 00 TL
15: 15
180, 00 TL
18
Bahşi
32
22
6/R
14, 11
İş Yeri
250, 00 TL
15: 30
180, 00 TL
19
Bahşi
32
23
6/T
14, 00
İş Yeri
250, 00 TL
15: 45
180, 00 TL
Talipliler mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameleri Destek Hizmetleri Biriminden temin edilebilirler.
İhaleye katılacak olanlar ihale ile ilgili evrakları 06/12/2021 Pazartesi günü saat 10: 00' a kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Birimine teslim edeceklerdir.
Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerde :
1-Nüfus cüzdanı sureti
2- İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)
3- Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge
4- Geçici teminat makbuzu veya mektubu (Ladik Belediyesi Veznesine Yatırılan)
5- İhaleye katılanın veya vekilinin Ladik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Destek Hizmetlerinden Temin edilecektir. )
6- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname
7-Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermesi.
8-İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.
9- İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi.
10- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.
11-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır. ) vermesi.
12- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
İlgililere ilanen duyurulur. 16/11/2021
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