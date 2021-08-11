İş yeri hırsızları yakayı ele verdi
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İş yeri hırsızları yakayı ele verdi

İş yeri hırsızları yakayı ele verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de iş yerinde yapılan hırsızlık sonucu kapsamlı araştırma yapan jandarma ekipleri, 2 şüphelinin yerini tespit ederek kıskıvrak yakaladı.

Denizli'de iş yerinde yapılan hırsızlık sonucu kapsamlı araştırma yapan jandarma ekipleri, 2 şüphelinin yerini tespit ederek kıskıvrak yakaladı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili, jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde izlenen güvenlik kameraları doğrultusunda ekipler, G.U. ve K.U.'nun kimliğini tespit etti. Harekete geçen ekipler yapılan başarılı operasyon neticesinde 2 şüpheliyi olayda kullandıkları araç ile birlikte yakaladı. Yakalanan şüpheliler adli işlemlerin yapılması için adli makamlara sevk edildi. - DENİZLİ

İş yeri hırsızları yakayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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