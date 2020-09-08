İş yeri hırsızları kamerada
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İş yeri hırsızları kamerada

İş yeri hırsızları kamerada Gaziantep'te bir işyerinden hırsızlık yapan şüpheliler önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

08.09.2020 09:56 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:00

İş yeri hırsızları kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir işyerinden hırsızlık yapan şüpheliler önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Olay, Şahinbey İlçesine bağlı İstiklal Mahallesinde gerçekleşti. Bir işyerinden hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntüleri inceleyen ekipler, tespit ettikleri 2 şüpheliyi yaptıkları operasyonlarla gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş yeri hırsızları kamerada

Kaynak: İHA

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