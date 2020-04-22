İş yeri hırsızları kamerada
İş yeri hırsızları kamerada Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 3 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
22.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:33
İş yeri hırsızları kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 3 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
08-15-17 Nisan tarihlerinde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen 3 iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 3 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA