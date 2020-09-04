İş yeri hırsızı güvenlik kamerasında Gaziantep'in Nizip ilçesinde gündüz vakti bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde gündüz vakti bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazarcami Mahallesi'nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Gündüz vakti bir iş yerine yaklaşan ve çalışanların bir anlık dalgınlığından faydalanan şüpheli şahıs bir çuval dolusu malzeme çaldı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerden tespit edilerek yakalanan şüpheli şahsın 8 ayrı suç kaydının bulunduğu ve hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA