İş yerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı - Haberler
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İş yerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

AA - Güncel
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İzmir'in Bornova ilçesinde, bir iş yerinde 593 kök Hint keneviri ile 20 gram esrar tohumu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, bir iş yerinde 593 kök Hint keneviri ile 20 gram esrar tohumu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova'da bir iş yerinde uyuşturucu serasında yasa dışı kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

İş yerinde yapılan aramada 593 kök (65 kilo 250 gram) kök Hint keneviri, 20 gram esrar tohumu ile kenevir bitkisi yetiştirilmesinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İş yerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

İş yerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

İş yerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

İş yerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

İş yerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

AA - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kenevir, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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