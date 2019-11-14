İş yeri faresi kıskıvrak yakalandı
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İş yeri faresi kıskıvrak yakalandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bazı kurum ve işyerlerinden televizyon, bilgisayar çalan hırsız, polisin amansız takibi sonucu yakayı ele verdi.

14.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:12
İş yeri faresi kıskıvrak yakalandı

'nın ilçesinde bazı kurum ve işyerlerinden televizyon, bilgisayar çalan hırsız, polisin amansız takibi sonucu yakayı ele verdi.


Edinilen bilgiye göre, Burak D'nin (22), Mudanya'da dadandığı kurum ve işyerlerinden televizyon, bilgisayar çaldığı tespit edildi. 11 suçtan sabıkalı olarak yakalaması bulunan Burak D, asayiş ekiplerinin sıkı takibi neticesinde sonunda yakayı ele verdi. Emniyetteki sorgulamasının sonunda mahkemeye sevk edilen Burak D. tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İHA
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