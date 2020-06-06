İş yeri deposunda sahte içki ele geçirildi Antalya'da bir iş yerinin deposunda sahte içki ele geçirildi.

Antalya'da bir iş yerinin deposunda sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer ilçesinde ürettikleri sahte içkiyi piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin imalathane gibi kullandıkları iş yerlerine ait depoya düzenlenen operasyonda bin 428 litre etil alkol, 146 şişe sahte içki ile çok sayıda boş şişe ve kapağı ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Kaynak: AA