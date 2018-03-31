İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatında Online Başvuru Dönemi Başladı

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşların işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularını zaman kaybı yaşamadan hızlı ve kolay biçimde internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri e-başvuru uygulamasını hizmete sundu. Yeni sistemle artık ruhsat başvuru işlemleri ve harç ödemeleri online sistem üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Gelişen teknoloji ile birlikte vatandaşların hayatını kolaylaştıran Gaziosmanpaşa Belediyesi, imar ruhsatta e-başvuru döneminin ardından e-belediye hizmetine yeni bir uygulama daha ekledi. Bu kapsamda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen vatandaşlar online sistem üzerinden tek tıkla işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hayata geçirilen e-ruhsat sistemi sayesinde artık iş yeri açmak isteyen vatandaşlar ruhsat başvurularını belediyeye gitmeden internet üzerinden kolayca halledebilecek. Yeni sistemle işverenler tek tıkla işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilirken aynı zamanda onaylanan ruhsat belgesini yine internet üzerinden çıkarıp iş yerinde bulundurabilecek.

Online sistem ile kolay başvuru imkanı

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların, Gaziosmanpaşa Belediyesinin resmi internet sitesinde yer alan e-Belediye linkine tıklayarak T.C. kimlik numarası ile üyelik alması gerekiyor. Üyelik işleminin ardından "İşyeri e-ruhsat" sayfasında yer alan başvuru bilgileri doldurulup gerekli evraklar eklenerek süreç tamamlanıyor.

Belediyeye ulaşan başvurunun Çevre ve Koruma Müdürlüğü tarafından uygunluğu incelenerek onaylandığı takdirde işverenler onaylanan belgenin çıktısını çıkarıp iş yerinde bulundurabiliyor. Belgenin kaybedildiği taktirde yine sistem üzerinden kayıtlı ruhsat belgesini çıkarabiliyor. Sistemde ayrıca harç ödeme ve sicil sorgulama işlemleri de yapılabiliyor. - İSTANBUL