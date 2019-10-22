İş ve teknoloji dünyası TÜBİSAD'ın gecesinde buluştu

22.10.2019 12:17

TÜBİSAD 40. YILINI FAZIL SAY KONSERİ İLE KUTLADI

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 40. yılını özel bir geceyle kutladı.

1979 yılından beri, ülkemizde bilgi teknolojileri, telekomünikasyon, yeni medya, internet ve tüketici elektroniği alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin güçlü ortak sesini temsil eden TÜBİSAD, 40. yılını kutladı. İş ve teknoloji dünyasını bir araya getiren gecede, bugüne kadar derneğe başkanlık eden isimlere özel teşekkür plaketi takdim edildi.

Faruk Eczacıbaşı'na özel ödül

TÜBİSAD Başkanı Erman Karaca'nın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, geçmiş dönem başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı'na da, Türkiye'nin dijitalleşme sürecine yaptığı katkılar nedeniyle "40. Yıl Özel Ödülü" takdim edildi.

Gecede konuşma yapan TÜBİSAD Başkanı Erman Karaca, derneğin bilgisayar sayısının bir elin parmaklarını geçmediği yıllarda kurulduğunu hatırlatarak, hem ülkemizin hem de TÜBİSAD'ın 40 yıl içinde geçirdiği değişime dikkat çekti.

"Bilişim sektörü stratejik bir sektör haline geldi"

Bilişim sektörünün 132 milyar TL pazar büyüklüğüyle dev bir ekonomi haline geldiğini belirten Karaca sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilişim sektörü, 140 bin kişiye kariyer imkanı sunmanın yanı sıra, düzenli Ar-Ge yatırımlarıyla bölgemizin inovasyon merkezi haline gelmesine de katkı sağlamaktadır. 1 milyar doları aşan ihracat miktarıyla ülkemiz için bir kalkınma gücü haline gelen bilişim sektörü, yaşanan dijital dönüşüm neticesinde teknik bir sektör olmaktan, stratejik bir sektör haline gelmiştir."

İş ve teknoloji dünyasının büyük ilgi gösterdiği gece, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın bu gece için hazırladığı özel dinletisiyle son buldu.

Kaynak: Bültenler