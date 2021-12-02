İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneğinden eğitim projesi - Haberler
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İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneğinden eğitim projesi

AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel
İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneğinden eğitim projesi

İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (BPW) Adana Şubesi tarafından kadınlara yönelik eğitim çalışması yapılacak.

ADANA (AA) - İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (BPW) Adana Şubesi tarafından kadınlara yönelik eğitim çalışması yapılacak.

Şube Başkanı Sinem Özgen, yazılı açıklamasında, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi tarafından hazırlanan ve AB'nin desteklediği hibe programına katılımlarının onaylandığını belirtti.

Program kapsamında kadınların hayatlarına dokunacak konularda eğitim videoları hazırlanacağını aktaran Özgen, "Projeyle, kadınlara finansal yazar okurluk, tarım, hijyen, web tasarım, hukuk, psikoloji, beslenme, yabancı dil gibi 30 farklı konuda kadınların hayatlarına dokunacak eğitim videoları hazırlanarak dijital ortama yüklenecek. Eğitim videolarını derneğimiz internet sitesine üye olan kadınlarımız izleyebilecek." ifadesini kullandı.

Özgen, kadınların her alanda kendilerini geliştirmesi açısından programı önemsediklerini dile getirdi.

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AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri

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