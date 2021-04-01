İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği Adana şubesi Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı
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İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği Adana şubesi Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı

Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel
İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği Adana şubesi Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı

İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (BPW) Adana Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.

İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (BPW) Adana Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.

Uluslararası faaliyet gösteren BPW'nin Türkiye'deki 5 şubesinden biri olan Adana şubesinin kongresi Ramada Oteli'nde gerçekleşti. Eski başkan Sezi Özçakmak'ın aday olmadığı kongrede başkanlığa Sinem Özgen seçildi.

Özgen, dinamik, heyecanlı ve üretken bir yönetim anlayışı ve üye profiliyle projeler üreterek kadınların fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak ve böylece kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi karar mekanizmalarında var olmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Özgen'in 2024'e kadar görev yapacak yönetim kurulunda Kadriye Yuvacı, Hilal Ulaştırıcı, Sezer Kapucu, Belgin Çobandağ, Saime Uzungiray ve Ebru Şahan yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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