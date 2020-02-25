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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Garenta ve ikinciyeni.com basın toplantısıTarih : 25 ŞubatYer : Ritz carlton, ŞişliSaat : 09.00-11.30WIN EURASIA fuarıTarih : 25 ŞubatYer : Marriott Hotel,ŞişliSaat : 09.30-11.15MÜSİAD "Enerji Maliyetlerimi Nasıl Düşürebilirim?" paneliTarih : 25 ŞubatYer : MÜSİAD Genel MerkeziSaat : 13.00-16.

25.02.2020 09:11 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:11
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Garenta ve ikinciyeni.com basın toplantısı

Tarih  : 25 Şubat

Yer    : Ritz carlton, ŞişliSaat  : 09.00-11.30

WIN EURASIA fuarıTarih  : 25 ŞubatYer    : Marriott Hotel,ŞişliSaat  : 09.30-11.15

MÜSİAD "Enerji Maliyetlerimi Nasıl Düşürebilirim?" paneliTarih  : 25 ŞubatYer    : MÜSİAD Genel MerkeziSaat  : 13.00-16.00

BTSO Meclis Toplantısı TCMB Başkanı Murat Uysal konuşmasıTarih  : 25 ŞubatYer    : Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi aylık olağan toplantısıTarih  :   26 Şubat ÇarşambaSaat  :   15: 00Yer    :   İSO Odakule, Beyoğlu"İş'te BirlİKte" Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme ToplantısıTarih  :   26 Şubat ÇarşambaYer    :   QNB Finansbank Kristal Kule/ LeventSaat  :   14: 00 - 16: 30

Aydınlı Grup özel basın davetiTarih  : 26 ŞubatYer    : Hilton Istanbul BosphorusSaat  : 12.00-13.30

Espor Arena açılışıTarih  : 26 ŞubatYer    : İninal Espor Arena, LeventSaat  : 15.00-22.00

TestDefence EtkinliğiTarih  : 27 ŞubatYer    : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, AnkaraSaat  : 09.00-16.15

İTO "Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu ve Atlası" sunumuTarih  : 27 ŞubatYer    : İstanbul Ticaret Odası Fuaye SalonuSaat  : 10.30

1. Uluslararası Dijital Hemşirelik KongresiTarih  : 29 Şubat-1 MartYer    : İstinye Üniversitesi Topkapı KampüsüSaat  : 09.00-13.00

İDDMİB basın toplantısıTarih  : 10 MartYer    : Hilton İstanbul BosphorusSaat  : 10.00

Koçtaş Sohbet ve Değerlendirme ToplantısıTarih  : 17 MartYer    : Divan Otel, ElmadağSaat  : 10.30

Pazarlama Türkiye ZirvesiTarih : 15 Nisan

Yer   : Radisson Blu Hotel, Şişli


Kaynak: DHA
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