İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
QNB Finansbank Scratch Cup 2020Tarih : 6 ŞubatYer : QNB Finansbank Genel Müdürlüğü, Kristal KuledeSaat : 10.00Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 ŞubatYer : Ritz Carlton, Cam SalonSaat : 10.00-11.
QNB Finansbank Scratch Cup 2020
Tarih : 6 ŞubatYer : QNB Finansbank Genel Müdürlüğü, Kristal KuledeSaat : 10.00
Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 ŞubatYer : Ritz Carlton, Cam SalonSaat : 10.00-11.30
Sosyal Finans ZirvesiTarih : 6 ŞubatYer : Wyndham Grand, Levent
TSPB Basın toplantısıTarih : 12 ŞubatYer : Wyndham Grand, LeventSaat : 10.30
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji KonferansıTarih : 14-16 ŞubatYer : Dokuz Eylül Üniversitesi
Türkiye'nin Pazarlama Liderleri Zirvesi - CMO SummitTarih : 18 ŞubatYer : Hilton Istanbul Bomonti Hotel
Saat : 8.30- 18.00