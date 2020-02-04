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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ORKA Holding Basın davetiTarih : 4 ŞubatYer : Pullman İstanbul Airport OtelSaat : 10.30MUSİAD-Startup Yatırımcılığı KonferansıTarih : 5 ŞubatYer : Musiad Genel MerkezSaat : 09.00İklimIN Projesi Kapanış Konferansı ve TörenTarih : 5 ŞubatYer : Sheraton, AnkaraSaat : 09.45-18.

04.02.2020 09:01 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:01
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ORKA Holding Basın daveti

Tarih : 4 Şubat

Yer   : Pullman Airport OtelSaat  : 10.30

MUSİAD-Startup Yatırımcılığı KonferansıTarih : 5 ŞubatYer   : Musiad Genel MerkezSaat  : 09.00

İklimIN Projesi Kapanış Konferansı ve TörenTarih : 5 ŞubatYer   : Sheraton, AnkaraSaat  : 09.45-18.00

DenizBank-TFF iş birliği basın toplantısıTarih : 5 ŞubatYer   : DenizBank Genel Müdürlüğü, EsentepeSaat  : 11.00

QNB Finansbank Scratch Cup 2020Tarih : 6 ŞubatYer   : QNB Finansbank Genel Müdürlüğü, Kristal KuledeSaat  : 10.00

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 ŞubatYer   : Ritz Carlton, Cam SalonSaat  : 10.00-11.30

Sosyal Finans ZirvesiTarih : 6 ŞubatYer   : Wyndham Grand, Levent

TSPB Basın toplantısıTarih : 12 ŞubatYer   : Wyndham Grand, LeventSaat  : 10.30

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji KonferansıTarih : 14-16 ŞubatYer   : Dokuz Eylül Üniversitesi

Türkiye'nin Pazarlama Liderleri Zirvesi - CMO SummitTarih : 18 ŞubatYer   : Hilton Istanbul Bomonti Hotel

Saat  : 8.30- 18.00


Kaynak: DHA
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