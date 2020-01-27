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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ALDAĞ A.Ş.-C.I.A.T. İş Ortaklığı imza töreniTarih : 28 OcakYer : Çırağan SarayıSaat : 09.00-11.00INC Tarım KonferansıTarih : 28 OcakYer : Conrad Oteli, Balo SalonuSaat : 09.00-14.30NN Hayat ve Emeklilik - TOBB İşbirliği Basın ToplantısıTarih : 28 OcakYer : TOBB Hizmet BinasıSaat : 12.

27.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:17
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ALDAĞ A.Ş.-C.I.A.T. İş Ortaklığı imza töreni

Tarih : 28 Ocak

Yer   : Çırağan SarayıSaat  : 09.00-11.00

INC Tarım KonferansıTarih : 28 OcakYer   : Conrad Oteli, Balo SalonuSaat  : 09.00-14.30

NN Hayat ve Emeklilik - TOBB İşbirliği Basın ToplantısıTarih : 28 OcakYer   : TOBB Hizmet BinasıSaat  : 12.30

Turizm Yatırımcıları Forumu-TIFTarih : 28-29 OcakYer   : Raffles Otel İstanbul

TÜRKBESD Basın toplantısıTarih : 29 OcakYer   : Divan İstanbul, TaksimSaat  : 09.15

Hilton İstanbul Bosphorus Yerel Mutfak Global Lezzet projesiTarih : 29 OcakYer   : Hilton İstanbul Bosphorus, HarbiyeSaat  : 19.00

Domino's Basın ToplantısıTarih : 30 OcakYer   : Raffles Otel Istanbul, Orkide SalonuSaat  : 09.30-12.30

Emitt FuarıTarih : 30 OcakYer   : TÜYAP Beylikdüzü İstanbulSaat  : 11.00-17.00

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 ŞubatSaat  : 10.00-11.30

Sosyal Finans ZirvesiTarih : 6 ŞubatYer   : Wyndham Grand, Levent

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji KonferansıTarih : 14-16 Şubat

Yer   : Dokuz Eylül Üniversitesi


Kaynak: DHA
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