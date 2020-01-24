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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İstanbul Mobilya ShowTarih : 21-24 OcakYer : WOW OtelSaat : 09.30-18.00CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya FuarıTarih : 21-26 OcakYer : CNR Expo İstanbul Fuar MerkeziDEİK- Ustalara Saygı ÖdülleriTarih : 25 OcakYer : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıSaat : 14.

24.01.2020 09:01 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:01
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İstanbul Mobilya Show

Tarih : 21-24 Ocak

Yer   : WOW OtelSaat  : 09.30-18.00

CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya FuarıTarih : 21-26 OcakYer   : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi

DEİK- Ustalara Saygı ÖdülleriTarih : 25 OcakYer   : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıSaat  : 14.00

NN Hayat ve Emeklilik - TOBB İşbirliği Basın ToplantısıTarih : 28 OcakYer   : TOBB Hizmet BinasıSaat  : 12.30

Turizm Yatırımcıları Forumu-TIFTarih : 28-29 OcakYer   : Raffles Otel İstanbul

TÜRKBESD Basın toplantısıTarih : 29 OcakYer   : Divan İstanbul, TaksimSaat  : 09.15

Hilton İstanbul Bosphorus Yerel Mutfak Global Lezzet projesiTarih : 29 OcakYer   : Hilton İstanbul Bosphorus, HarbiyeSaat  : 19.00

Domino's Basın ToplantısıTarih : 30 OcakYer   : Raffles Otel Istanbul, Orkide SalonuSaat  : 09.30-12.30

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 ŞubatYer   : Henüz belli değilSaat  : 10.00-11.30

Sosyal Finans ZirvesiTarih : 6 ŞubatYer   : Wyndham Grand, Levent

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji KonferansıTarih : 14-16 Şubat

Yer   : Dokuz Eylül Üniversitesi


Kaynak: DHA
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