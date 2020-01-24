İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
İstanbul Mobilya ShowTarih : 21-24 OcakYer : WOW OtelSaat : 09.30-18.00CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya FuarıTarih : 21-26 OcakYer : CNR Expo İstanbul Fuar MerkeziDEİK- Ustalara Saygı ÖdülleriTarih : 25 OcakYer : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıSaat : 14.
İstanbul Mobilya Show
Tarih : 21-24 OcakYer : WOW OtelSaat : 09.30-18.00
CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya FuarıTarih : 21-26 OcakYer : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi
DEİK- Ustalara Saygı ÖdülleriTarih : 25 OcakYer : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıSaat : 14.00
NN Hayat ve Emeklilik - TOBB İşbirliği Basın ToplantısıTarih : 28 OcakYer : TOBB Hizmet BinasıSaat : 12.30
Turizm Yatırımcıları Forumu-TIFTarih : 28-29 OcakYer : Raffles Otel İstanbul
TÜRKBESD Basın toplantısıTarih : 29 OcakYer : Divan İstanbul, TaksimSaat : 09.15
Hilton İstanbul Bosphorus Yerel Mutfak Global Lezzet projesiTarih : 29 OcakYer : Hilton İstanbul Bosphorus, HarbiyeSaat : 19.00
Domino's Basın ToplantısıTarih : 30 OcakYer : Raffles Otel Istanbul, Orkide SalonuSaat : 09.30-12.30
Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 ŞubatYer : Henüz belli değilSaat : 10.00-11.30
Sosyal Finans ZirvesiTarih : 6 ŞubatYer : Wyndham Grand, Levent
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji KonferansıTarih : 14-16 Şubat
Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi