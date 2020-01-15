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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TEDAD basın toplantısıTarih : 15 OcakYer : FeriyeSaat : 09.00Turkcell- Yapay zeka ilkeleri basın toplantısıTarih : 15 OcakYer : Turkcell Küçükyalı Plaza Genel Müdürlük Binası, C BlokSaat : 10.00-12.00İTÜ Çekirdek InsurTech ProgramıTarih : 15 OcakYer : Teknokent ARI 3 BinasıSaat : 09.30-11.

15.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:02
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TEDAD basın toplantısı

Tarih : 15 Ocak

Yer   : FeriyeSaat  : 09.00

Turkcell- Yapay zeka ilkeleri basın toplantısıTarih : 15 OcakYer   : Turkcell Küçükyalı Plaza Genel Müdürlük Binası, C BlokSaat  : 10.00-12.00

İTÜ Çekirdek InsurTech ProgramıTarih : 15 OcakYer   : Teknokent ARI 3 BinasıSaat  : 09.30-11.30

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Eğilimler Araştırması basın toplantısıTarih : 15 OcakYer   : Kadir Has Üniversitesi, Cibali KampüsüSaat  : 12.00

Girişimci İş İnsanları Vakfı-Girişimcilik buluşmalarıTarih : 15 OcakYer   : Eyüp Bahariye MevlevihanesiSaat  : 18.00-21.00

HORECA BuluşmasıTarih : 15-18 OcakYer   : Antalya

Türkiye sanayisinde ilk 5G uygulaması basın toplantısıTarih : 16 OcakYer   : Schunk Türkiye Ofisi, KartalSaat  : 09.00- 11.15

ÇÇSİB Basın ToplantısıTarih : 16 OcakYer   : Wyndham Grand LeventSaat  : 10.00-11.30

TÜRKONFED basın davetiTarih : 16 OcakYer   : Grand Hyatt İstanbulSaat  : 13.30-16.00

İstikbal "Furnı-tur Mobilya Tasarım Yarışması" basın davetiTarih : 16 OcakYer   : Feriye SinemaSaat  : 17.00-19.00

TÜSİAD-Koç "2020 Yılında Türkiye Ekonomisi" konferansıTarih : 17 OcakYer   : The Marmara Taksim HotelSaat  : 09.30-12.00

İSO Enerji Verimliliği ÖdülleriTarih : 17 OcakYer   : Fazıl Zobu Toplantı Salonu, OdakuleSaat  : 15.00-17.30

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları FuarıTarih : 17-19 OcakYer   : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

ACE of  M.I.C.E. Exhibition by Turkish AirlinesTarih : 22-23 OcakYer   : İstanbul Kongre Merkezi, Üsküdar salonu

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 ŞubatYer   : Henüz belli değil

Saat  : 10.00-11.30


Kaynak: DHA
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