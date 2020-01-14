İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Türkiye'de ve Birleşik Krallık'ta Yükseköğretimde Kalite ÇalıştayıTarih : 14 OcakYer : Bilkent Otel ve Konferans Merkezi/AnkaraSaat : 09.00Hayat Kimya Mersin yeni tesis yatırımıTarih : 14 OcakSaat : 09.30-11.
Türkiye'de ve Birleşik Krallık'ta Yükseköğretimde Kalite Çalıştayı
Tarih : 14 OcakYer : Bilkent Otel ve Konferans Merkezi/AnkaraSaat : 09.00
Hayat Kimya Mersin yeni tesis yatırımıTarih : 14 OcakSaat : 09.30-11.30
McKinsey&Company-"Future of Work" basın davetiTarih : 14 OcakYer : Assembly Building The Hall/ Ferko SignatureSaat : 09.30-12.00
Parantez Uluslararası Fuarcılık ve Victam International işbirliğiTarih : 14 OcakYer : Wow Hotel, Zeus Toplantı Salonu, YeşilköySaat : 12.30-15.00
Deloitte Technology Fast 50 ödül töreniTarih : 14 OcakYer : Kolektif House, MaslakSaat : 19.30-21.30
Türk Eğitim Derneği- TEDAD basın toplantısıTarih : 15 OcakYer : FeriyeSaat : 09.00
Turkcell- Yapay zeka ilkeleri basın toplantısıTarih : 15 OcakYer : Turkcell Küçükyalı Plaza Genel Müdürlük Binası, C BlokSaat : 10.00-12.00
İTÜ Çekirdek InsurTech ProgramıTarih : 15 OcakYer : Teknokent ARI 3 BinasıSaat : 09.30-11.30
Kadir Has Üniversitesi Türkiye Eğilimler Araştırması basın toplantısıTarih : 15 OcakYer : Kadir Has Üniversitesi, Cibali KampüsüSaat : 12.00
Girişimci İş İnsanları Vakfı-Girişimcilik buluşmalarıTarih : 15 OcakYer : Eyüp Bahariye MevlevihanesiSaat : 18.00-21.00
HORECA BuluşmasıTarih : 15-18 OcakYer : Antalya
Türkiye sanayisinde ilk 5G uygulaması basın toplantısıTarih : 16 OcakYer : Schunk Türkiye Ofisi, KartalSaat : 09.00- 11.15
ÇÇSİB Basın ToplantısıTarih : 16 OcakYer : Wyndham Grand LeventSaat : 10.00-11.30
TÜRKONFED basın davetiTarih : 16 OcakYer : Grand Hyatt İstanbulSaat : 13.30-16.00
İstikbal "Furnı-tur Mobilya Tasarım Yarışması" basın davetiTarih : 16 OcakYer : Feriye SinemaSaat : 17.00-19.00
TÜSİAD-Koç "2020 Yılında Türkiye Ekonomisi" konferansıTarih : 17 OcakYer : The Marmara Taksim HotelSaat : 09.30-12.00
İSO Enerji Verimliliği ÖdülleriTarih : 17 OcakYer : Fazıl Zobu Toplantı Salonu, OdakuleSaat : 15.00-17.30
Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları FuarıTarih : 17-19 OcakYer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish AirlinesTarih : 22-23 OcakYer : İstanbul Kongre Merkezi, Üsküdar salonu
Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 ŞubatYer : Henüz belli değil
Saat : 10.00-11.30