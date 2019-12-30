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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Basın ToplantısıTarih : 6 OcakYer : Conrad İstanbul Bosphorus/ BeşiktaşSaat : 10.00-12.30YKKD Sertifika Programı 4.Dönem Lansman GecesiTarih : 6 OcakYer : Esma Sultan YalısıSaat : 19.00-22.00

30.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:40
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TTYD-Turizmde Senaryoları Raporu Basın Toplantısı

Tarih : 6 Ocak

Yer : Conrad Bosphorus/ BeşiktaşSaat : 10.00-12.30

YKKD Sertifika Programı 4.Dönem Lansman GecesiTarih : 6 OcakYer : Esma Sultan YalısıSaat : 19.00-22.00

McKinsey&Company-"Future of Work" basın davetiTarih : 14 OcakYer : Assembly Building The Hall/ Ferko SignatureSaat : 09.30-12.00

HORECA BuluşmasıTarih : 15-18 OcakYer : Antalya

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları FuarıTarih : 17-19 Ocak

Yer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Kaynak: DHA
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