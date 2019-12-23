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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türk Hava Yolları / ACE of M.I.C.E FuarıTarih : 22 - 24 Ocak 2020Yer : Istanbul Congress Center – ICCSaat : 09: 00 – 17: 30 Deloitte Global Mobil Kullanıcı Araştırması 2019Tarih : 24 Aralık 20198 SalıYer : Wyndham Grand İstanbulSaat : 09: 30 – 11.

23.12.2019 09:03 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:03
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türk Hava Yolları/ ACE of M.I.C.E Fuarı

Tarih : 22 - 24 Ocak 2020

Yer    : Istanbul Congress Center – ICCSaat  : 09: 00 – 17: 30 Deloitte Global Mobil Kullanıcı Araştırması 2019Tarih : 24 20198 SalıYer    : Wyndham Grand İstanbulSaat  : 09: 30 – 11.30 OPPO Medya Buluşması DavetiTarih : 26 Aralık 2019 PerşembeYer    : The Stay Bosphorus HotelSaat  : 09: 30 – 12: 00 İKMİB - Günü kurtar Basın DavetiTarih : 8 Ocak 2020 ÇArşamba

Saat  : 09: 00 – 12: 00


Kaynak: DHA
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