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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Cupcake 19 FestivaliTarih : 20 Aralık 2019 CumaYer : İstinye ÜniversitesiSaat : 11: 15 – 12: 15Hizmet İhracatçıları Buluşması ve Ödül Töreni davetiTarih : 21 Aralık 2019 CumartesiYer : İstanbul Kongre MerkeziSaat : 12: 00 – 16: 00Türk Hava Yolları / ACE of M.I.C.E FuarıTarih : 22 - 24 Ocak 2020Yer :

20.12.2019 09:01 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:01
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Cupcake 19 Festivali

Tarih : 20 2019 Cuma

Yer    :   İstinye ÜniversitesiSaat  : 11: 15 – 12: 15Hizmet İhracatçıları Buluşması ve Ödül Töreni davetiTarih : 21 Aralık 2019 CumartesiYer    : Kongre MerkeziSaat  : 12: 00 – 16: 00

Türk Hava Yolları/ ACE of M.I.C.E FuarıTarih : 22 - 24 Ocak 2020Yer    : Istanbul Congress Center – ICCSaat  : 09: 00 – 17: 30 Deloitte Global Mobil Kullanıcı Araştırması 2019Tarih : 24 Aralık 20198 SalıYer    : Wyndham Grand İstanbulSaat  : 09: 30 – 11.30 OPPO Medya Buluşması DavetiTarih : 26 Aralık 2019 PerşembeYer    : The Stay Bosphorus HotelSaat  : 09: 30 – 12: 00 İKMİB - Günü kurtar Basın DavetiTarih : 8 Ocak 2020 ÇArşamba

Saat  : 09: 00 – 12: 00


Kaynak: DHA
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